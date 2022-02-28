ВМС Украины официально подтвердило ложь Зеленского о якобы погибших пограничниках

НУР-СУЛТАН, 28 фев - Sputnik. Украинские военные с острова Змеиный живы и находятся в плену, сообщает ВМС в Facebook.Президент Зеленский до этого утверждал, что все украинские морпехи и пограничники погибли, за что он их даже посмертно наградил.Они, однако, выжили, поскольку предпочли сложить оружие и сдаться."С них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", - сказал генерал-майор Игорь Конашенков.Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.Солдаты, услышав, что их наградили посмертно, заявили, что им такие награды "даром не нужны", и что их не стали эвакуировать с острова, даже когда была такая возможность.А когда их забирали оттуда на российском корабле, то в погоню устремились украинские суда, шесть из которых были потоплены в бою.