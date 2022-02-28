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ВМС Украины официально подтвердило ложь Зеленского о якобы погибших пограничниках

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 22:04
ВМС Украины официально подтвердило ложь Зеленского о якобы погибших пограничниках
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
НУР-СУЛТАН, 28 фев - Sputnik. Украинские военные с острова Змеиный живы и находятся в плену, сообщает ВМС в Facebook.

Президент Зеленский до этого утверждал, что все украинские морпехи и пограничники погибли, за что он их даже посмертно наградил.

Они, однако, выжили, поскольку предпочли сложить оружие и сдаться.

"С них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям", - сказал генерал-майор Игорь Конашенков.



Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.

Солдаты, услышав, что их наградили посмертно, заявили, что им такие награды "даром не нужны", и что их не стали эвакуировать с острова, даже когда была такая возможность.

А когда их забирали оттуда на российском корабле, то в погоню устремились украинские суда, шесть из которых были потоплены в бою.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 22:18
Видел видео с ними, когда они услышали, что их уже похоронили. Сказать, что они подавлены этой ложью, это ничего не сказать...
 
 

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