Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах

Компания DataMetrics подсчитала количество переселенных с юга на север страны граждан Казахстана, сообщает Петропавловск.news. Как следует из приведенных данных, за последние годы население областей, в которые переселяли жителей трудоизбыточных регионов, не только не увеличилось, но даже уменьшилось.



Это Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области. За последние 5 лет на программу переселения потратили более 1 миллиарда долларов. По приблизительным подсчетам — 450 миллиардов тенге.



Население Северо-Казахстанской области за последние пять лет уменьшилось на 20 тысяч человек и в процентном соотношении именно СКО потеряла больше всего жителей.



Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры. Из этого можно сделать совершенно очевидный вывод о полной нецелесообразности расходования средств на программу «Енбек» или о неверном их распределении.

