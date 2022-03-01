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Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах

Просмотров:802 Опубликовано: Сегодня, 09:13
Как выглядит провал программы переселения на север Казахстана в цифрах
Иллюстративное фото
Компания DataMetrics подсчитала количество переселенных с юга на север страны граждан Казахстана, сообщает Петропавловск.news. Как следует из приведенных данных, за последние годы население областей, в которые переселяли жителей трудоизбыточных регионов, не только не увеличилось, но даже уменьшилось.

Это Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Карагандинская области. За последние 5 лет на программу переселения потратили более 1 миллиарда долларов. По приблизительным подсчетам — 450 миллиардов тенге.

Население Северо-Казахстанской области за последние пять лет уменьшилось на 20 тысяч человек и в процентном соотношении именно СКО потеряла больше всего жителей.

Аналитики компании DataMetrics выделили несколько наиболее важных моментов, которые помешали реализовать программу успешно: это трудности с жильем, трудоустройством и неразвитость инфраструктуры. Из этого можно сделать совершенно очевидный вывод о полной нецелесообразности расходования средств на программу «Енбек» или о неверном их распределении.


Источник: pkzsk.info
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Комментарии ( 5 )

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  • strana.kz
  • GIBSON.SG
  • Кинст
  • Papirosso
 Iron man (Посетители) Сегодня, 11:50
Все просто. Чем больше завозят туда оралманов и казахоязычных, тем быстрей оттуда уезжают коренные и русскоязычные!
 
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  • Daulet201999
  • Iron man
  • Кинст
  • Papirosso
 Santa (Посетители) Сегодня, 11:26
нах.я столько денег потратили в никуда?!
столько социально нерешенных вопросов, построили бы лучше на них школы, дед сады больницы и т.п.
 
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  • Daulet201999
  • Кинст
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:07
Цитата: Ermyndo
там холодно и нет нефти.

Такова Родина dada

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Daulet201999
  • Кинст
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 10:58
jokerok,
там холодно и нет нефти.

АХТУНГ!
 
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  • Daulet201999
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 10:38
Есть же кандасы! chih

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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