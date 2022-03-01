Стоит ли казахстанцам продавать тенге и покупать доллары, рассказали эксперты

Казахстанские экономисты и финансисты рассказали, удается ли Нацбанку сдерживать падение тенге, а также дали советы казахстанцам, передает Tengrinews.kz.



Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что действия Нацбанка по стабилизации курса тенге можно оценивать положительно. То, что торги по валюте перенесли на более позднее время, сняло с тенге тяжесть первого удара от продолжающих санкций и давления на российскую экономику, с которой тесно связан Казахстан.



"Учитывая те санкции, которые были введены за выходные, если бы торги начались с тенге, а не с рубля, то наша валюта приняла бы на себя первый панический удар. По времени торги на нашей бирже должны были начаться на три часа раньше, чем на Московской бирже, но их открыли в 15:00. В итоге первый удар ощутил рубль, а нам удалось избежать панической распродажи тенге. Сегодня на торгах были банки, которые ставили курс в 550, 570 и даже 600 тенге за доллар, но мы видим, что средневзвешенный курс сложился на уровне 495 тенге и действия нашего Нацбанка показали свою эффективность", - отметил Чеботарев.



По словам финансиста, обменные пункты с утра 28 февраля закрылись из-за того, что в ситуации валютной паники продажа валюты не привела бы ни к чему хорошему. Чеботарев отметил, что владельцы сетей обменников поступили правильно, задержав их открытие, хотя, по его словам, наверняка некоторые из них занимались спекулятивной продажей валюты.



"Скупать ли сейчас бытовую технику или машины, боясь роста цен, каждый решает сам. Есть вероятность, что цены будут расти и, купив что-то сейчас, вы могли бы получать такой рычаг скидки. В то же время я бы не рекомендовал массово скупать валюту на кредитные средства, так как в результате этого можно оказаться в долгах", - добавил финансовый аналитик.



По словам Чеботарева, казахстанцам сейчас нужно меньше стрессовать или волноваться и не спешить на эмоциях панически распродавать национальную валюту. Аналитик отметил, что дальнейшая возможность сдержать падение валюты будет зависеть от того, когда завершится активная фаза военного конфликта в Украине и он перейдет на уровень переговоров.



Экономист и генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин считает, что ситуация с национальной валютой находится под контролем Нацбанка и финрегулятор влияет на курс с учетом внешним факторов.



"На KASE курс установился на отметке 495 тенге, причем 62 процента объема торгов (всего торгов на 160 миллионов долларов) было обеспечено за счет интервенций Нацбанка. Получается, что Нацбанк мог и ниже курс поставить, но регулятор смотрит и на другие факторы, такие как курс на Форексе и кросс-курс рубль/тенге. Согласно этим факторам курс и держится в районе 500 тенге за 1 доллар", - рассказал Айгазин.



Генеральный директор AERC отметил, что в условиях так называемого "идеального шторма", когда происходит резкое падение рубля и связанное с ним падение тенге, нужно избегать паники. В крайней ситуации, по словам экономиста, Нацбанку необходимо полностью приостановить валютные торги на несколько дней.



"Многие предприятия сейчас сконвертировали свои средства в доллары, даже оборотные средства перевели вдолгую, так как у нас нет ограничений на внутренние конвертации. Все сейчас сидят в валюте, и сейчас если они начнут скидывать эту валюту, то курс может стабилизироваться и не будет 500 тенге за доллар. Самое главное - не поддаваться панике. Если на торгах курс опять в стратосферу уйдет, то необходимо вообще прекратить валютные операции, хотя бы на день или два. Это если исходить из экономических причин. Экономика, к сожалению, абсорбирует риски геополитики, и вообще, может быть, стоит прекратить торги", - отметил Жаныбек Айгазин.



По словам директора AERC, чтобы стабилизировать ситуацию и снизить влияние волатильности рубля, необходимо временно прекратить или хотя бы ограничить внешнюю торговлю в рублях. При операции с российскими поставщиками нашим предпринимателям нужно переходить на более твердую валюту. В целом казахстанскому бизнесу нужно диверсифицировать торговлю, сократив долю импорта из России. Однако диверсификация направлений импорта может занять время.



Экономист отметил, что Нацбанк принял более оперативные меры по сравнению с Центробанком России, повысив базовую ставку и таким образом сделав тенговые вклады более привлекательными и мотивировав людей не снимать средства с депозитов. Сегодня российский Центробанк пошел по похожему пути, доведя базовую ставку до 20 процентов.



"У российского Центробанка ресурсы ограничены (где-то 200-300 миллиардов долларов из 640 миллиардов долларов) для поддержания курса. Мы не знаем, как долго Напомним, что Национальный банк и Казахстанская фондовая биржа изменили регламент торгов по валютной паре тенге-доллар. Открытие торгов задержали до 15:00.