«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 495 KZT
  • €1 = 553.46 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"

Просмотров:517 Опубликовано: Сегодня, 10:47
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Фото:facebook.com/nurotan.kz
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Предложение на внеочередном съезде партии озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

"Наша партия в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи, считаем правильным изменить природу и название партии. Считаем, что правящая партия Казахстана должна носить название "Аманат" как дань уважения нашим предкам. Предлагаем переименовать партию в "Аманат" на сегодняшнем съезде", - сказал Кошанов.

Председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение по переименованию партии.

"В переводе слово Аманат означает завет предков, наказ будущим поколениям. Аманат - глубокое понятие, обладающее особым символизмом в культуре нашего народа. Оно означает немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности, общенационального единства, бескрайние просторы нашей родины которую завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг между прошлыми и будущими поколениями", - сказал Токаев.

При этом он отметил, что члены партии не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом.

"Это значит, что мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в ноябре прошлого года в ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять Президент страны. 28 января Токаева избрали председателем партии Nur Otan.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Маряк (Посетители) Сегодня, 13:14
Надо назвать "сновымгодЫм"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 13:13
Очень точное название по первым двум буквам... smeh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kaireke (Посетители) Сегодня, 13:01
Название не очень удачное! Видимо не очень понимают смысл казахских слов и подтекст её применения. Слово "аманат" имеет очень много смыслов. Может пониматься как ценность, наказ, доверенность, обязанность, заложник и т.п. Надо было что-то более короткое и понятное. Ведь как назовешь корабль, так и поплывет!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кинст (Посетители) Сегодня, 12:19
От перемены мест слагаемых мусма не мененяется.... Хоть "1" назовите, суть не изменится
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Гроза (Посетители) Сегодня, 12:13
Что конкретно хорошего за время своего существования сделала эта партия?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:05
Цитата: chrome
Аксакалы что говорят на эту тему? Не предлагают ещё какие-нибудь варианты названий?!

например - "Пластикалық қызғалдақтар" ?
=))

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 11:57
Красавчики, шапку меняют, а состав остается прежним.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
chrome (Посетители) Сегодня, 11:17
Аксакалы что говорят на эту тему? Не предлагают ещё какие-нибудь варианты названий?!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:56
Наконец-то beer2 , теперь столицу в старое прежнее название Астана cvetok
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика