План военного сотрудничества подписали Казахстан и ОАЭ

Оборонные ведомства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов подписали план военного сотрудничества на 2022 год.



Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики, пишет Интерфакс-Казахстан



Документ подписан по итогам очередного заседания совместной военной комиссии Казахстана и ОАЭ, состоявшегося в Абу-Даби.



- Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области военного образования, радиационной, химической и биологической защиты, боевой подготовки, военной разведки и в военно-технической сфере, - отмечается в сообщении.



По информации пресс-службы, в заседании комиссии приняли участие начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана полковник Олжас Хусаинов и начальник управления международных отношений Минобороны ОАЭ бригадный генерал авиации Мухаммад Аль-Мазруи.