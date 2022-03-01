«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 487.75 KZT
  • €1 = 545.99 KZT
  • 1 RUB = 5.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

190 офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

Просмотров:627 Опубликовано: Сегодня, 15:34
190 офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Правительство приняло постановление от 24 февраля 2022 года о призыве офицеров запаса на воинскую службу в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", - говорится в постановлении.

Согласно приложению к документу, всего в текущем году подлежат призыву 190 офицеров запаса, в том числе 150 офицеров Вооруженных сил и 40 офицеров Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

Постановление вводится в действие с 11 марта 2022 года.

Напомним, в Казахстане 1 марта стартует весенняя призывная кампания. Министерство обороны планирует призвать 17 тысяч молодых людей.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика