190 офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

Правительство приняло постановление от 24 февраля 2022 года о призыве офицеров запаса на воинскую службу в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



"Призвать в установленном законодательством порядке в 2022 году на воинскую службу сроком на два года офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", - говорится в постановлении.



Согласно приложению к документу, всего в текущем году подлежат призыву 190 офицеров запаса, в том числе 150 офицеров Вооруженных сил и 40 офицеров Пограничной службы Комитета национальной безопасности.



Постановление вводится в действие с 11 марта 2022 года.



Напомним, в Казахстане 1 марта стартует весенняя призывная кампания. Министерство обороны планирует призвать 17 тысяч молодых людей.