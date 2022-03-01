Украина отзывает послов из Кыргызстана и Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отзывает послов из Кыргызстана и Грузии, передает Tengrinews.kz.
"Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины. Незамедлительно отзываем посла из Грузии за препятствия для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям", - сказал Зеленский в видеообращении.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о нежелании присоединяться к санкциям против России.
26 февраля в пресс-службе Кремля сообщали, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным поддержал проведение Россией спецоперации.
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