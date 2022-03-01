Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане

В Нур-Султане оштрафовали водителя авто, на заднем стекле которого был размещен знак Z, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Фотографию авто со знаком Z распространяли пользователи Instagram и Telegram.



"По данному факту в отношении водителя автомашины Toyota Corolla составлен административный протокол по статье 590, части 5 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" (штраф 5 МРП - 15 315 тенге). Надпись, нанесенная на поверхность заднего стекла автомашины, устранена", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Правоохранители добавили, что с водителем транспортного средства проведена профилактическая беседа.



Ранее сообщалось, что полиция Алматы начала проверку действий хозяина автомобиля, на стекле которого размещена буква Z.



Отметим, по данным СМИ, похожей символикой отмечена российская военная техника в Украине.