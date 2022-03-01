«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 487.75 KZT
  • €1 = 545.99 KZT
  • 1 RUB = 5.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане

Просмотров:330 Опубликовано: Сегодня, 19:42
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Знак Z
В Нур-Султане оштрафовали водителя авто, на заднем стекле которого был размещен знак Z, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотографию авто со знаком Z распространяли пользователи Instagram и Telegram.

"По данному факту в отношении водителя автомашины Toyota Corolla составлен административный протокол по статье 590, части 5 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" (штраф 5 МРП - 15 315 тенге). Надпись, нанесенная на поверхность заднего стекла автомашины, устранена", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители добавили, что с водителем транспортного средства проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы начала проверку действий хозяина автомобиля, на стекле которого размещена буква Z.

Отметим, по данным СМИ, похожей символикой отмечена российская военная техника в Украине.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
BOBBI (Посетители) Сегодня, 20:34
В чем сила брат?
Сила брат в правде...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Кинст
  • chrome
  • BOBBI
  • montgomery
 KazAzot-738 (Посетители) Сегодня, 20:01
5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

И ПРИЧЕМ ТУТ ОН?????

не знают как придраться и обосновать законно
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика