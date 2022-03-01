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Минобороны Казахстана прокомментировало передвижение военной техники

Просмотров:655 Опубликовано: Вчера, 21:35
Минобороны Казахстана прокомментировало передвижение военной техники
Фото Турара Казангапова
В Министерстве обороны Казахстана опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что Казахстан вступает в войну против Украины, стягивая войска на запад и север республики. Подтверждением тому якобы служат передвижения военной техники внутри страны, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.

В оборонном ведомстве пояснили, что на распространяемых в мессенджерах видео запечатлено передвижение военной техники в рамках боевой подготовки войск. Это плановое мероприятие.

"Для проведения практических занятий с учащимися Военного колледжа Министерства обороны в городе Щучинске передислоцирована военная техника из Семейского гарнизона. С 25 февраля по 3 марта текущего года направлена военная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон. С 1 по 4 марта 2022 года передвижение техники Вооруженных сил планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, на полигон "Айша-Биби" и в обратном направлении. В указанный период также осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ", - говорится на официальном сайте Минобороны.

Ранее в Минобороны опровергли слухи о том, что Казахстан отправляет военных на территорию Украины.

"Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения Президента страны. Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - сообщили в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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