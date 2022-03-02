Повысят ли зарплаты казахстанцам из-за скачка курса доллара, ответили в Минтруда

Минтруда проводит работу с работодателями по повышению зарплат, но нельзя всё пересматривать из-за доллара, заявил министр.



Будут ли повышать зарплаты жителям Казахстана из-за роста курса доллара и инфляции, объяснил министр труда и социальной защиты Серик Шапкенов.



Он напомнил, что глава государства дал поручение о повышении доходов населения в целом.



"Поэтому наше министерство сейчас работает со всеми местными исполнительными органами, со всеми предприятиями. Мы проводим анализ, у кого ниже зарплата от медианы. Медианная зарплата у нас составляет 157 тысяч тенге. Мы с ними проводим работу, чтобы работодатели повышали зарплату своих работников, они должны понимать чаяния своих работников и поддерживать их", – сказал Серик Шапкенов в кулуарах мажилиса.



По его словам, министерство продолжает работу в этом направлении.



"Мы сейчас с коллегами из министерства нацэкономики работаем, по какому сценарию экономика будет идти. Давайте дождёмся решения", – добавил глава Минтруда.



Журналисты уточнили, будут ли повышены социальные выплаты населению, и спросили министра, смог бы он сам прожить на пособие.



"Мы уже провели индексацию на этот год в размере 5%. Нельзя всё пересматривать только по доллару, не всё от него зависит. Здесь нельзя так говорить, можно ли прожить на 35 тысяч или нет. Пособие от слова "помочь". Нельзя говорить, что пособие должно быть на уровне зарплаты. Человек работает и трудится, и он зарплату получает. В никакой развитой стране такого не предусмотрено, что пособие на уровне зарплаты. Государство помогает. Пособия и пенсии ежегодно повышаются у нас", – резюмировал Серик Шапкенов.