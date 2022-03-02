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Повысят ли зарплаты казахстанцам из-за скачка курса доллара, ответили в Минтруда

Просмотров:915 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Повысят ли зарплаты казахстанцам из-за скачка курса доллара, ответили в Минтруда
Иллюстративное фото
Минтруда проводит работу с работодателями по повышению зарплат, но нельзя всё пересматривать из-за доллара, заявил министр.

Будут ли повышать зарплаты жителям Казахстана из-за роста курса доллара и инфляции, объяснил министр труда и социальной защиты Серик Шапкенов.

Он напомнил, что глава государства дал поручение о повышении доходов населения в целом.

"Поэтому наше министерство сейчас работает со всеми местными исполнительными органами, со всеми предприятиями. Мы проводим анализ, у кого ниже зарплата от медианы. Медианная зарплата у нас составляет 157 тысяч тенге. Мы с ними проводим работу, чтобы работодатели повышали зарплату своих работников, они должны понимать чаяния своих работников и поддерживать их", – сказал Серик Шапкенов в кулуарах мажилиса.

По его словам, министерство продолжает работу в этом направлении.

"Мы сейчас с коллегами из министерства нацэкономики работаем, по какому сценарию экономика будет идти. Давайте дождёмся решения", – добавил глава Минтруда.

Журналисты уточнили, будут ли повышены социальные выплаты населению, и спросили министра, смог бы он сам прожить на пособие.

"Мы уже провели индексацию на этот год в размере 5%. Нельзя всё пересматривать только по доллару, не всё от него зависит. Здесь нельзя так говорить, можно ли прожить на 35 тысяч или нет. Пособие от слова "помочь". Нельзя говорить, что пособие должно быть на уровне зарплаты. Человек работает и трудится, и он зарплату получает. В никакой развитой стране такого не предусмотрено, что пособие на уровне зарплаты. Государство помогает. Пособия и пенсии ежегодно повышаются у нас", – резюмировал Серик Шапкенов.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 7 )

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Око (Посетители) Сегодня, 16:22
у нас даже департамент гос доходов зависит напрямую от доллара!

всё вижу
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:56
Пфф от Государства не зависит повышение зарплат частного сектора предприятий, единственно Государство может еще раз повысить минимальную заработную плату в стране до 80-100 тысяч тенге. И тогда предприятия будут повышать так как деваться не куда будет.
 
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Гроза (Посетители) Сегодня, 15:50
Цитата: ABCD
Вам нужно поставить минимальную зарплату


Медианную. Вполне заслуженно. lol
 
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  • kz1990
  • Sportikus
 ABCD (Посетители) Сегодня, 15:49
Это от вас Серик Шакпенов ничего не зависит. Вам нужно поставить минимальную зарплату и дать такое же пособие, вот тогда и посмотрим как вы запоёте!
 
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  • ABCD
  • kz1990
  • 490
  • Око
  • Sportikus
 Гроза (Посетители) Сегодня, 15:41
Хвост махает собакой

От доллара в экономике Республики Казахстан зависит куда большее, чем от минтруда.podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Daulet201999
  • Kain-Livesy
  • montgomery
  • шаман
  • Ютюз
  • Sportikus
 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:18
Нефтяникам ещё повысьте. до 2млн сразу. Остальные то хорошо живут. stena

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Daulet201999
  • Ютюз
  • ABCD
  • 490
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:17
Нельзя всё пересматривать только по доллару, не всё от него зависит - Вот именно в РК, все и от него ЗАВИСИТ devil
 
 

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