Президент Токаев поручил модернизировать Вооруженные силы с учетом угроз военной безопасности

В Министерстве обороны под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами - состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Глава государства поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности. Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.
На совещании были обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск.
Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии. Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга.
По итогам совещания Верховный главнокомандующий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина.
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