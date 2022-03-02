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Президент Токаев поручил модернизировать Вооруженные силы с учетом угроз военной безопасности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Президент Токаев поручил модернизировать Вооруженные силы с учетом угроз военной безопасности
ФОТО: Акорда
В Министерстве обороны под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами - состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности. Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.

На совещании были обсуждены вопросы переоснащения казахстанской армии современными и высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. Министерству обороны поручено пересмотреть программу боевой подготовки с внедрением новых методов применения войск.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах развития системы военного образования и кадровой политики с целью повышения профессионального уровня военнослужащих, карьерного роста на основе принципа меритократии. Президент заявил о необходимости повышения социального статуса военнослужащих, престижа воинской службы и мотивирования молодежи на выполнение воинского долга.

По итогам совещания Верховный главнокомандующий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на страже интересов государства, безопасности каждого его гражданина.


Источник: tengrinews.kz
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