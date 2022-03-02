Грузы из Казахстана задерживаются в портах из-за санкций против России - Минторговли

Грузы из Казахстана задерживаются в морских портах из-за санкций против России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.



"В связи с введением пакета антироссийских санкций и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через Россию на рынки стран Евросоюза", - говорится в сообщении.



В министерстве уточнили, что казахстанские товары, следующие через территорию Россию на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек.



В настоящее время Министерством торговли проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения, заверили в ведомстве.



Стоит отметить, что ранее в социальных сетях казахстанцы начали рассылать сообщение от имени одного из партнеров-основателей Kusto Group бизнесмена Каната Копбаева.



В публикации предприниматель подчеркнул, что санкции в отношении России также "катастрофически" затрагивают предпринимателей Казахстана, и призвал бизнес-сообщество донести глубину проблемы до правительства и профильных ведомств страны.



"Я занимаюсь международным бизнесом уже 20 лет, но такого никогда не видел в своей жизни. Был Крым, была Сирия, и все это мы как-то пережили, но впервые за всю нашу современную историю мы находимся в ситуации, которую я бы назвал катастрофой. Как вы все знаете, 90 процентов наших грузов шли через нашего соседа", - написал он.



По словам Копбаева, меньше чем за сутки все крупные судоходные компании отказались принимать грузы, в том числе и из Казахстана.



"Пока мы сидели в зумах, обсуждали, как решать этот вопрос, случилось худшее. В течение буквально пары часов перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пиренеи, Роттердам, Мугга отказались принимать грузы из России и Казахстана. Ни одно судно не зайдет в порт и не возьмет груз, который невозможно застраховать. От этого отказались все", - заявил бизнесмен.