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Грузы из Казахстана задерживаются в портах из-за санкций против России - Минторговли

Просмотров:762 Опубликовано: Вчера, 18:43
Грузы из Казахстана задерживаются в портах из-за санкций против России - Минторговли
Фото:elements.envato.com
Грузы из Казахстана задерживаются в морских портах из-за санкций против России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

"В связи с введением пакета антироссийских санкций и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через Россию на рынки стран Евросоюза", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что казахстанские товары, следующие через территорию Россию на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек.

В настоящее время Министерством торговли проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения, заверили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее в социальных сетях казахстанцы начали рассылать сообщение от имени одного из партнеров-основателей Kusto Group бизнесмена Каната Копбаева.

В публикации предприниматель подчеркнул, что санкции в отношении России также "катастрофически" затрагивают предпринимателей Казахстана, и призвал бизнес-сообщество донести глубину проблемы до правительства и профильных ведомств страны.

"Я занимаюсь международным бизнесом уже 20 лет, но такого никогда не видел в своей жизни. Был Крым, была Сирия, и все это мы как-то пережили, но впервые за всю нашу современную историю мы находимся в ситуации, которую я бы назвал катастрофой. Как вы все знаете, 90 процентов наших грузов шли через нашего соседа", - написал он.

По словам Копбаева, меньше чем за сутки все крупные судоходные компании отказались принимать грузы, в том числе и из Казахстана.

"Пока мы сидели в зумах, обсуждали, как решать этот вопрос, случилось худшее. В течение буквально пары часов перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пиренеи, Роттердам, Мугга отказались принимать грузы из России и Казахстана. Ни одно судно не зайдет в порт и не возьмет груз, который невозможно застраховать. От этого отказались все", - заявил бизнесмен.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
  • Papirosso
  • Daulet201999
 diger (Посетители) Вчера, 19:12
Это первые звоночки, всё впереди....
 
 

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