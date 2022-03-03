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Абрамович выставил "Челси" на продажу из-за санкций

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:55
Абрамович выставил "Челси" на продажу из-за санкций
Фото: РИА Новости
Владелец "Челси" Роман Абрамович решил продать лондонский клуб из-за санкций. Средства от продажи будут направлены на помощь жертвам военных действий в Украине. Об этом он сообщил на сайте клуба, передает Tengrinews.kz.

В своем обращении Роман Абрамович отметил, что принял такое решение в интересах клуба.

"Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать его, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров", - сказал миллиардер.

Роман Абрамович также отметил, что клуб никогда не был для него бизнесом.

"Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению", - сказал он.

В конце речи владелец "Челси" выразил надежду, что сможет в последний раз посетить "Стэмфорд Бридж", чтобы попрощаться с командой лично.

"Быть частью "Челси" было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его болельщики всегда будут в моем сердце", - заключил Роман Абрамович.

СМИ сообщают, что бизнесмен рассчитывает получить за клуб 4 миллиарда фунтов (свыше 5 миллиардов долларов). Он предложил заинтересованным сторонам принять участие в торгах за клуб на этой неделе.


Источник: Tengrinews.kz
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