Власти Германии конфисковали яхту российского бизнесмена Усманова

Власти Гамбурга конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Forbes.



По информации источников журнала, принадлежащая Усманову 156-метровая яхта Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов конфискована властями города. С октября 2020 года судно находилось на верфях Гамбурга для переоборудования.



По сообщениям издания, миллиардер приобрел яхту в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила ее по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев. Фирма называет ее "одной из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий". При водоизмещении в 15 917 тонн это самая большая моторная яхта в мире по валовой вместимости, и обычно ее экипаж состоит из 96 человек. Dilbar может похвастать самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте, а также двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты, тренажерным залом и 12 люксами.



Отмечается, что Усманов включен в санкционные списки на фоне ситуации вокруг Украины.



Ранее стало известно, что владелец "Челси" Роман Абрамович решил продать лондонский клуб из-за санкций. Средства от продажи, по его словам, будут направлены на помощь жертвам военных действий в Украине.