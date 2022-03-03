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Цена на нефть Brent превысила 116 долларов за баррель

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:29
Цена на нефть Brent превысила 116 долларов за баррель
Фото из открытых источников
Цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года. Это следует из данных торгов Лондонской биржи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По состоянию на 09.10 по времени Нур-Султана майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 10,87 процента, достигая 116,38 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,55 процента - до 113,29 доллара.

Стоимость эталонной марки нефти Brent 24 февраля впервые с сентября 2014 года превысила 100 долларов за баррель. Ее цена продолжает расти и 2 марта уже превышала 110 долларов. Дорожает также и американская WTI.

Как сообщает РИА Новости, после скачка Brent выше 100 долларов аналитическое агентство Rystad Energy спрогнозировало, что мировые цены на нефть могут возрасти до 130 долларов за баррель к июню, если на фоне ситуации в Украине произойдет нарушение поставок российской нефти.


Источник: Tengrinews.kz
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