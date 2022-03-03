Берик Асылов назначен генеральным прокурором Казахстана

Берик Асылов стал генеральным прокурором Казахстана. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Назначить Асылова Берика Ногайулы генеральным прокурором Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.
Напомним, 25 февраля Гизат Нурдаулетов был освобожден от должности генпрокурора и назначен помощником Президента - секретарем Совбеза. Нурдаулетов занимал пост генерального прокурора с марта 2019 года.
Берик Асылов родился 28 февраля 1964 года в Жамбылской области.
В период с 1992 по 2001 год работал на должности старшего следователя прокуратуры Алатауского района города Алматы, следователя и старшего следователя по особо важным делам при Генеральной прокуратуре, заместителя Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальника отдела по надзору за законностью оперативно-разыскной деятельности Генеральной прокуратуры.
С 2001 по 2006 год работал на руководящих должностях прокуратуры Южно-Казахстанской области, был прокурором Шымкента, заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области.
С 2006 года назначен западно-региональным транспортным прокурором, затем прокурором Актюбинской области.
Распоряжением Президента от 28 июля 2010 года назначен на должность заместителя генерального прокурора.
С 2011 по 2017 год возглавлял прокуратуру Алматы.
С 2017 по 2019 год руководил прокуратурой Северо-Казахстанской области.
В марте 2019 года был назначен первым заместителем генерального прокурора Республики Казахстан.
Указом Президента от 6 мая 2020 года ему присвоен классный чин "государственный советник юстиции второго класса".
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