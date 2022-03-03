«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Марта
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 490.43 KZT
  • €1 = 543.49 KZT
  • 1 RUB = 4.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Берик Асылов назначен генеральным прокурором Казахстана

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Берик Асылов назначен генеральным прокурором Казахстана
Берик Асылов. Фото:gov.kz
Берик Асылов стал генеральным прокурором Казахстана. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Назначить Асылова Берика Ногайулы генеральным прокурором Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.

Напомним, 25 февраля Гизат Нурдаулетов был освобожден от должности генпрокурора и назначен помощником Президента - секретарем Совбеза. Нурдаулетов занимал пост генерального прокурора с марта 2019 года.

Берик Асылов родился 28 февраля 1964 года в Жамбылской области.

В период с 1992 по 2001 год работал на должности старшего следователя прокуратуры Алатауского района города Алматы, следователя и старшего следователя по особо важным делам при Генеральной прокуратуре, заместителя Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальника отдела по надзору за законностью оперативно-разыскной деятельности Генеральной прокуратуры.

С 2001 по 2006 год работал на руководящих должностях прокуратуры Южно-Казахстанской области, был прокурором Шымкента, заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, первым заместителем прокурора Южно-Казахстанской области.

С 2006 года назначен западно-региональным транспортным прокурором, затем прокурором Актюбинской области.

Распоряжением Президента от 28 июля 2010 года назначен на должность заместителя генерального прокурора.

С 2011 по 2017 год возглавлял прокуратуру Алматы.

С 2017 по 2019 год руководил прокуратурой Северо-Казахстанской области.

В марте 2019 года был назначен первым заместителем генерального прокурора Республики Казахстан.

Указом Президента от 6 мая 2020 года ему присвоен классный чин "государственный советник юстиции второго класса".



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика