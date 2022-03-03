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Какое вооружение закупят после совещания с Токаевым, рассказал замминистра обороны

Просмотров:488 Опубликовано: Сегодня, 11:14
Какое вооружение закупят после совещания с Токаевым, рассказал замминистра обороны
Иллюстративное фото:gov.kz
Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов рассказал, какое вооружение закупят в Казахстане после совещания с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Да, действительно, Верховным главнокомандующим вчера проведено совещание, в ходе которого поставлен ряд задач по модернизации наших Вооруженных сил. Предусматривается приобретение новых систем вооружения, которые запланированы согласно гособоронзаказу. Будет приобретаться как техника бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, для Военно-морских сил, для Сил воздушной обороны", - рассказал Камалетдинов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Также он сообщил о призыве на срочную воинскую службу офицеров запаса.

"190 человек, из них 150 идут в Вооруженные силы. Действительно имеется некомплект, особенно в низших звеньях управления командного состава. И это специалисты узкие. В первую очередь, большую часть составляют медики, есть связисты, специалисты в IT-технологиях и другие", - отметил Камалетдинов.

Он уточнил, что учения, закуп вооружения и призыв офицеров запаса - плановые мероприятия.

"Вооруженные силы не могут находиться в бездействии. Это их основное назначение - быть в готовности к отражению любой агрессии. Поэтому проводятся занятия, различные учения. Тем более в этот период идет слаживание рот, батальонов, поэтому перемещение техники по территории Казахстана предусматривает", - заверил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами - состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии Казахстана.

Глава государства поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности. Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 13:16
Ура! Товарищи! Косари служить пойдут. Да еще бы всех кто купил военный билет туда же в придачу. Наконец то правители спохватились что армия наша никакая на которую хватит трех пьяных зеленых берета из абрикосии.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 12:01
Любая современная военная техника в руках дикаря - кусок железа! За 1 год срочной службы невозможно подготовить классного специалиста по боевому применению высокотехнологичного вооружения, это самообман, это наращивание "пушечного мяса" но не специалистов военного дела. К тому же, как показали январские события срочники не обладают психологической устойчивостью с боевой обстановке. Резюме - для реального изменения боевой готовности армии РК требуется только служба по контракту, обязательного призыва уже быть не должно, пора от этого анахранизма отказываться.
 
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  • diger
 Orion (Посетители) Сегодня, 12:00
А мы что с кем то воевать собираемся или внешние угрозы есть?
Январские события показали что бандитов придумала сама власть, куда то же они испарились.
 
 

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