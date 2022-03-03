Какое вооружение закупят после совещания с Токаевым, рассказал замминистра обороны

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов рассказал, какое вооружение закупят в Казахстане после совещания с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Да, действительно, Верховным главнокомандующим вчера проведено совещание, в ходе которого поставлен ряд задач по модернизации наших Вооруженных сил. Предусматривается приобретение новых систем вооружения, которые запланированы согласно гособоронзаказу. Будет приобретаться как техника бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, для Военно-морских сил, для Сил воздушной обороны", - рассказал Камалетдинов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.
Также он сообщил о призыве на срочную воинскую службу офицеров запаса.
"190 человек, из них 150 идут в Вооруженные силы. Действительно имеется некомплект, особенно в низших звеньях управления командного состава. И это специалисты узкие. В первую очередь, большую часть составляют медики, есть связисты, специалисты в IT-технологиях и другие", - отметил Камалетдинов.
Он уточнил, что учения, закуп вооружения и призыв офицеров запаса - плановые мероприятия.
"Вооруженные силы не могут находиться в бездействии. Это их основное назначение - быть в готовности к отражению любой агрессии. Поэтому проводятся занятия, различные учения. Тем более в этот период идет слаживание рот, батальонов, поэтому перемещение техники по территории Казахстана предусматривает", - заверил он.
Напомним, ранее в Министерстве обороны под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами - состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии Казахстана.
Глава государства поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности. Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.
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