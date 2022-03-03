Центробанк России ввел 30-процентную комиссию при покупке валюты на бирже

Центральный банк России предписал с 3 марта взимать комиссию при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Согласно предписанию Банка России с 9.00 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты - долларов США, евро и фунтов стерлингов - не менее 30 процентов от суммы сделки. Мера действует до отмены настоящего предписания", - проинформировала на своем сайте независимая инвестиционная группа "Атон".
Позже соответствующее предписание подтвердили и прокомментировали в Центробанке России.
"Комиссия в 30 процентов при покупке физлицами в России валюты на бирже выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, которые имеют возможность использовать разницу между курсами покупки и продажи валюты", - сообщила пресс-служба банка в ответ на запрос агентства.
Ранее Центральный банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20 процентов. Финрегулятор объяснил повышение кардинальным изменением внешних условий.
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