Центробанк России ввел 30-процентную комиссию при покупке валюты на бирже

Центральный банк России предписал с 3 марта взимать комиссию при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Согласно предписанию Банка России с 9.00 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты - долларов США, евро и фунтов стерлингов - не менее 30 процентов от суммы сделки. Мера действует до отмены настоящего предписания", - проинформировала на своем сайте независимая инвестиционная группа "Атон".



Позже соответствующее предписание подтвердили и прокомментировали в Центробанке России.



"Комиссия в 30 процентов при покупке физлицами в России валюты на бирже выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, которые имеют возможность использовать разницу между курсами покупки и продажи валюты", - сообщила пресс-служба банка в ответ на запрос агентства.



Ранее Центральный банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20 процентов. Финрегулятор объяснил повышение кардинальным изменением внешних условий.