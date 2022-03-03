«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Марта
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 490.43 KZT
  • €1 = 543.49 KZT
  • 1 RUB = 4.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Смогут ли казахстанцы снять доллары, ответили в "Сбербанке"

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Смогут ли казахстанцы снять доллары, ответили в "Сбербанке"
Фото ©REUTERS
В казахстанской "дочке" "Сбербанка" прокомментировали информацию о том, что "клиенты из Казахстана не смогут снять доллары", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Накануне в социальных сетях казахстанцы начали рассылать сообщение о том, что вкладчики российского "Сбербанка" в Казахстане якобы не смогут снять деньги в иностранной валюте, а именно в долларах.

"Нет, это не правда. Как и прежде, клиентам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Также клиенты могут осуществлять расчеты и переводы в тенге и в иностранной валюте. Клиенты могут получить услуги "Сбербанка" как в отделениях, так и онлайн в мобильных приложениях Sber KZ и "СберБизнес", а также по другим каналам обслуживания. Сбережения вкладчиков застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов", - ответили в пресс-службе банка.

Сообщается, что дочерний банк АО "Cбербанк" продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами.

"На сегодняшний день для физических лиц доступны операции по снятию и пополнению счетов, оплата товаров и услуг, переводы в национальной и иностранной валюте, обмен валют. Операции по пластиковым картам всех платежных систем, включая VISA и MasterCard, осуществляются в обычном режиме", - пояснили в банке.

Уточняется, что кредитование также доступно для клиентов, получивших одобрение по заявкам.

Ранее в казахстанских "дочках" "Сбербанка" и "Альфа-Банка" прокомментировали новый пакет антироссийских санкций, которые затронули банки в России.

По данным "Радио Спутник", США планировали вводить санкции против шести российских банков: "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", банка "Открытие", "Совкомбанка" и "Новикомбанка". США потребовали от всех американских финансовых институтов в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета "Сбербанка" и отклонять любые будущие операции с участием "Сбербанка" или его дочерних иностранных финансовых организаций.

Кроме того, "Газпрому", "Газпромбанку", "Газпромнефти", "Транснефти", "Россельхозбанку", "Ростелекому", "Русгидро", АЛРОСА, "Совкомфлоту" и РЖД теперь "строго запрещено" привлекать средства через выпуск долга.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика