Смогут ли казахстанцы снять доллары, ответили в "Сбербанке"

В казахстанской "дочке" "Сбербанка" прокомментировали информацию о том, что "клиенты из Казахстана не смогут снять доллары", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Накануне в социальных сетях казахстанцы начали рассылать сообщение о том, что вкладчики российского "Сбербанка" в Казахстане якобы не смогут снять деньги в иностранной валюте, а именно в долларах.
"Нет, это не правда. Как и прежде, клиентам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Также клиенты могут осуществлять расчеты и переводы в тенге и в иностранной валюте. Клиенты могут получить услуги "Сбербанка" как в отделениях, так и онлайн в мобильных приложениях Sber KZ и "СберБизнес", а также по другим каналам обслуживания. Сбережения вкладчиков застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов", - ответили в пресс-службе банка.
Сообщается, что дочерний банк АО "Cбербанк" продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами.
"На сегодняшний день для физических лиц доступны операции по снятию и пополнению счетов, оплата товаров и услуг, переводы в национальной и иностранной валюте, обмен валют. Операции по пластиковым картам всех платежных систем, включая VISA и MasterCard, осуществляются в обычном режиме", - пояснили в банке.
Уточняется, что кредитование также доступно для клиентов, получивших одобрение по заявкам.
Ранее в казахстанских "дочках" "Сбербанка" и "Альфа-Банка" прокомментировали новый пакет антироссийских санкций, которые затронули банки в России.
По данным "Радио Спутник", США планировали вводить санкции против шести российских банков: "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", банка "Открытие", "Совкомбанка" и "Новикомбанка". США потребовали от всех американских финансовых институтов в течение 30 дней закрыть все корреспондентские или сквозные счета "Сбербанка" и отклонять любые будущие операции с участием "Сбербанка" или его дочерних иностранных финансовых организаций.
Кроме того, "Газпрому", "Газпромбанку", "Газпромнефти", "Транснефти", "Россельхозбанку", "Ростелекому", "Русгидро", АЛРОСА, "Совкомфлоту" и РЖД теперь "строго запрещено" привлекать средства через выпуск долга.
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