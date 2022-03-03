Руководство "Самрук-Казыны", "Самрук-Энерго" и КТЖ подозревают в коррупции

НУР-СУЛТАН, 3 мар - Sputnik. Руководство трех крупных казахстанских нацкомпаний - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", энергетического холдинга "Самрук-Энерго" и национального железнодорожного перевозчика "НК "Қазақстан Темір Жолы" - подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает Антикоррупционная служба.



"Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Қазақстан Темір Жолы" по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний. Государству причинён ущерб в особо крупном размере в сумме 3,8 млрд тенге", - говорится в сообщении.



Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.



Критика Токаевым "Самрук-Казыны"



Напомним, в январе 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что фонд "Самрук-Казына" стал громоздкой, затратной и непрозрачной структурой. В частности он назвал неэффективной систему закупок фонда, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание.



Также он указал на то, что роль совета директоров и участие независимых директоров во многом формальное.



"Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым: не справится с задачей реформирования - уйдет в небытие. А вместе с ним и сам фонд", - заявил президент.