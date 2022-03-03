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В КГД предупредили желающих купить авто из Грузии и Азербайджана

Просмотров:5595 Опубликовано: Сегодня, 18:06
В КГД предупредили желающих купить авто из Грузии и Азербайджана
Фото из открытых источников
В Казахстан начали массово завозить автомобили для личного пользования из Грузии и Азербайджана. В Комитете госдоходов Минфина предупредили казахстанцев о рисках при покупке таких машин, передает Tengrinews.kz.

"В последнее время участились случаи ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования из Грузии и Азербайджана, пребывающих на территории Казахстана с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов. Такие автомашины в случае ввоза для временного пользования в течение года могут не уплачивать таможенные платежи и налоги.

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов", - пояснили в КГД.

В комитете обратили внимание, что после ввоза таких машин для личного пользования иностранцы, которые завезли свои авто, через определенное время выезжают с территории Казахстана. В основном это опять же граждане Грузии и Азербайджана.

"Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и поставки на учет на территории Казахстана без каких-либо уплат таможенных пошлин и налогов.

Всего с 2020 года до настоящего времени на территорию Казахстана ввезено 4157 автотранспортных средств из Грузии и Азербайджана, из них 2130 просрочили срок временного нахождения на территории Казахстана", - отметили в КГД.

Департаменты госдоходов по Мангистауской и Туркестанской областям вручили 230 уведомлений физическим лицам, зарегистрировавшим на территории страны машины без уплаты причитающихся таможенных платежей и налогов. Владельцам 300 автомашин, вывезенных после 30 сентября 2021 года, наложены и взысканы административные штрафы в сумме 6,6 миллиона тенге.

В комитете пояснили, что на таможенную территорию ЕАЭС допускается временный ввоз иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, на срок не более одного года.

Передача или отчуждение права собственности, в том числе продажа по доверенности, таких транспортных средств под запретом, и правом управления данным транспортным средством обладает только сам декларант.

По окончании срока временного ввоза автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, и при невывозе автомобилей в срок будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству ЕАЭС.

Вывоз иностранных транспортных средств должен быть осуществлен за пределы территории Евразийского экономического союза, требование о вывозе иностранных транспортных средств распространяется на всю территорию стран ЕАЭС.

Иностранные граждане могут пересечь государственную границу для возврата в страну проживания и вывоза транспортного средства, а также иностранные граждане могут вывезти данные средства с помощью перевозчиков в случае невозможности самому осуществить вывоз.


Источник: Tengrinews.kz
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