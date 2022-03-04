В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp получат новый способ оставлять реакцию на сообщения собеседника, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По данным агентства, в скором времени пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения.



Альтернативный вариант реагирования на сообщение будет доступен в версии мессенджера для компьютеров. Классический способ предполагает наличие специальной кнопки с "реакцией" напротив сообщения собеседника.



Как отмечает портал WABetaInfo, указанные варианты доступны для бета-версии мессенджера, рядовые пользователи получат ее после соответствующих обновлений.