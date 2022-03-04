Латвия согласилась пропустить казахстанские грузы через свои морские порты

НУР-СУЛТАН, 4 мар — Sputnik. Казахстан и Латвия провели заседание по вопросам перевозок грузов с участием латвийских портов.



С казахстанской стороны участие приняли вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев и представители национальной компании "Казахстан темир жолы".



Латвию представлял министр сообщения Улдис Рейманис и главы трех крупнейших портов с латвийской стороны (Лиепая, Рига, Вентспилс).



В результате встречи, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, стороны договорились о сотрудничестве.



"Казахстанской стороной будут переориентированы грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Вентспилс и Лиепая, на что получено согласие от морских портов Латвии", - сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.



Латвийская сторона представила мощности и пропускную способность латвийских портов и заявила о готовности принимать казахстанские грузы.



Берик Камалиев упомянул о ситуации вокруг России и Украины, возникновении сложностей при транспортировке казахстанских грузов с портов РФ (Санкт-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга, Тамань) в связи с отказом перегрузочных транзитных портов Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга принимать казахстанские грузы.