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Латвия согласилась пропустить казахстанские грузы через свои морские порты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Латвия согласилась пропустить казахстанские грузы через свои морские порты
© Photo : АО "Казахстан темир жолы"
НУР-СУЛТАН, 4 мар — Sputnik. Казахстан и Латвия провели заседание по вопросам перевозок грузов с участием латвийских портов.

С казахстанской стороны участие приняли вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев и представители национальной компании "Казахстан темир жолы".

Латвию представлял министр сообщения Улдис Рейманис и главы трех крупнейших портов с латвийской стороны (Лиепая, Рига, Вентспилс).

В результате встречи, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, стороны договорились о сотрудничестве.

"Казахстанской стороной будут переориентированы грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Вентспилс и Лиепая, на что получено согласие от морских портов Латвии", - сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Латвийская сторона представила мощности и пропускную способность латвийских портов и заявила о готовности принимать казахстанские грузы.

Берик Камалиев упомянул о ситуации вокруг России и Украины, возникновении сложностей при транспортировке казахстанских грузов с портов РФ (Санкт-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга, Тамань) в связи с отказом перегрузочных транзитных портов Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга принимать казахстанские грузы.


Источник: sputniknews.kz
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