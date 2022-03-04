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Панамский канал исключил закрытие прохода для российских кораблей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Панамский канал исключил закрытие прохода для российских кораблей
Фото из открытых источников
Администрация Панамского канала (АСР) исключила закрытие прохода для российских кораблей, передает Tengrinews.kz.

Представители АСР напомнили о нейтральном статусе водного пути и приверженности декларации о нейтралитете, действующей с 1977 года.

"Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией в Украине, это постоянно нейтральный международный транзитный водный путь", - говорится на сайте ведомства.

Следует отметить, что накануне небольшая группа украинцев провела в Панаме пикет, требуя от администрации президента закрыть канал для российских кораблей в связи с санкциями, введенными против Москвы западными странами.

7 сентября 1977 года в Вашингтоне лидер Панамы Омар Торрихос и президент США Джимми Картер подписали договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом с 2000 года. 23 октября 1977 года соглашение было ратифицировано парламентом Панамы, а 18 апреля 1978 года - сенатом США. Уточняется, что Панамский канал контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы.

Напомним, крупные компании, банки и мировые производители легковых и грузовых автомобилей продолжают объявлять о приостановке поставок в Россию из-за санкций Запада, введенных после обострения ситуации в Украине.


Источник: Tengrinews.kz
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