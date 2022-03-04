Шымкент. 4 марта. КазТАГ – Заключенные проглотили гвозди и зашили себе рты в знак протеста в Туркестанской области, Otyrar.



«Меня избили, нанесли побои на лице. Вот такие синяки оставили. Вечером я проглотил ложку, она у меня в желудке. Я зашил себе рот, чтобы объявить голодовку. Но они потом насильно сняли швы. Я прошу соответствующие органы принять меры», - рассказал один из заключенных.



Поводом для протеста заключенные назвали то, что в колонии их избивают сотрудники учреждения и угрожают расправой.



В местном департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) факт членовредительства заключенными подтвердили, заверив, что осужденным была оказана медпомощь.



«У осужденных путем операции изъяли инородные предметы из брюшной полости. По предварительным данным, заключенные намерено организовали протест, чтобы избежать наказания за нарушение режима в учреждении. Данные лица отбывают срок за тяжкие и особо тяжкие преступления», - приводится ответ ДУИС.



Инцидент произошел в середине февраля, однако известно о нем стало лишь сейчас.



«Данные осужденные имеют отрицательные степени поведения и неоднократно совершали подобные действия с целью дестабилизации оперативной обстановки и давления на администрацию учреждения. По всем вышеуказанным фактам была вызвана следственно-оперативная группа, по заявлениям осужденных проводятся досудебные расследования. 16 февраля учреждение посетили представители ОНК, которые по результатам бесед с осужденными дали заключение об отсутствии жалоб и заявлений в адрес администрации учреждения», - заявил заместитель начальника УИС по Шымкенту и Туркестанской области Багдат Асилбеков.