Halyk Bank и Kaspi ответили на сообщение о "блокировке" акций на Лондонской бирже

Казахстанские компании Halyk Bank, Kaspi и "Казатомпром" прокомментировали сообщение о блокировке торговли акциями на Лондонской бирже, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее в социальных сетях появилась информация, что Лондонская фондовая биржа LSE остановила торговлю российскими ценными бумагами. Список блокировки был взят из сектора FTSE IOB, куда входят также и казахстанские компании, такие как Halyk Bank, Kaspi и "Казатомпром". В итоге торговля акциями наших компаний на Лондонской бирже шла с проблемами."Наши акции торгуются. Можете зайти на сайт Лондонской биржи. У нас сегодня торги на 172 000 акций, на 7 миллионов, мы в плюсе на 17 процентов на текущий момент", - сообщили в пресс-службе Kaspi банка 3 марта.В Halyk Bank также опровергли какие-либо проблемы с торгами на Лондонской бирже.Сообщается, что торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) клиентам Halyk Finance в настоящее время доступны через внешнего брокера компании."О возобновлении доступа к торгам ГДР казахстанских эмитентов на LSE в приложении Halyk Invest будет сообщено дополнительно. Просим учитывать при планировании ваших операций информацию о режиме работы фондовых рынков в выходные и предпраздничные дни", - рассказали в пресс-службе Halyk Bank.В пресс-службе АО "НАК "Казатомпром" сообщили, что акции компании на Лондонской фондовой бирже торгуются.