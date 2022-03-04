ЕЭС превращает Казахстан в заложника геополитических игр России - политолог

Известный казахстанский политолог и член группы активных граждан «Ел Болашағы» Досым Сатпаев в четверг, 3 марта, принял участие в пресс-конференции «Гуманитарная помощь Украине казахстанцев и гуманитарная катастрофа». В ходе мероприятия он рассказал о том, какие есть риски для Казахстана при дальнейшем сотрудничестве с Россией, передает Mnews.kz.



Сатпаев в ходе своего выступления раскритиковал участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе, подчеркивая, что он превращает страну в заложника геополитических игр России. С его слов, отечественные предприниматели обеспокоены экономической ситуацией и также настаивают на выходе из ЕАЭС.



«Вчера я участвовал в большом бизнес-форуме, эта тема тоже поднималась. Впервые некоторые бизнесмены Казахстана публично заявили о том, что Казахстан должен приостановить участие в ЕАЭС и в дальнейшем, возможно, выйти из этой организации. Я понимаю, что с политической точки зрения руководство Казахстана будет вести себя осторожно, но сейчас уже видим, что волна санкций накроет и Казахстан. Я читаю мнения профессионалов, бизнесменов, экономистов – это люди, которые знают, что такое экономические риски, у них паника. Все опасаются, что санкционные меры будут приняты и в отношении Казахстана, пока точечно», — заявил политолог.

Прошел очень маленький период времени, но мы увидели какой мощный был всплеск поддержки украинского народа. Этнический состав людей, которые приносят гуманитарную помощь настолько разнообразный, что по сути Ассамблея народа Казахстана была именно там, в полном своем цвете, а не, что сидит наша мумифицированная структура, которую пора уже убирать.



Если мы будем постоянно подчеркивать, что мы партнеры России в рамках ЕврАзЭС, то, что мы воспринимаем Россию в качестве важного политического, военного и экономического партнера, репутационные риски Казахстана в этом плане увеличатся в разы. Этот «Титаник» потянет нас за собой. Поэтому, мне кажется, что время беспозвоночной дипломатии закончилось. Сейчас четко мир делится на 2 лагеря: те, кто считает, что в Украине произошла агрессия, война, это где-то и геноцид в какой-то степени; и те, кто считает, что то, что происходит в Украине – это так называемая «освободительная операция». Таких меньшинство. Я думаю, что Казахстану пора определиться», - заявил Досым Сатпаев.