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ЕЭС превращает Казахстан в заложника геополитических игр России - политолог

Просмотров:777 Опубликовано: Вчера, 21:07
ЕЭС превращает Казахстан в заложника геополитических игр России - политолог
Фото: Из открытых источников
Известный казахстанский политолог и член группы активных граждан «Ел Болашағы» Досым Сатпаев в четверг, 3 марта, принял участие в пресс-конференции «Гуманитарная помощь Украине казахстанцев и гуманитарная катастрофа». В ходе мероприятия он рассказал о том, какие есть риски для Казахстана при дальнейшем сотрудничестве с Россией, передает Mnews.kz.

Сатпаев в ходе своего выступления раскритиковал участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе, подчеркивая, что он превращает страну в заложника геополитических игр России. С его слов, отечественные предприниматели обеспокоены экономической ситуацией и также настаивают на выходе из ЕАЭС.

«Вчера я участвовал в большом бизнес-форуме, эта тема тоже поднималась. Впервые некоторые бизнесмены Казахстана публично заявили о том, что Казахстан должен приостановить участие в ЕАЭС и в дальнейшем, возможно, выйти из этой организации. Я понимаю, что с политической точки зрения руководство Казахстана будет вести себя осторожно, но сейчас уже видим, что волна санкций накроет и Казахстан. Я читаю мнения профессионалов, бизнесменов, экономистов – это люди, которые знают, что такое экономические риски, у них паника. Все опасаются, что санкционные меры будут приняты и в отношении Казахстана, пока точечно», — заявил политолог.
Прошел очень маленький период времени, но мы увидели какой мощный был всплеск поддержки украинского народа. Этнический состав людей, которые приносят гуманитарную помощь настолько разнообразный, что по сути Ассамблея народа Казахстана была именно там, в полном своем цвете, а не, что сидит наша мумифицированная структура, которую пора уже убирать.

Если мы будем постоянно подчеркивать, что мы партнеры России в рамках ЕврАзЭС, то, что мы воспринимаем Россию в качестве важного политического, военного и экономического партнера, репутационные риски Казахстана в этом плане увеличатся в разы. Этот «Титаник» потянет нас за собой. Поэтому, мне кажется, что время беспозвоночной дипломатии закончилось. Сейчас четко мир делится на 2 лагеря: те, кто считает, что в Украине произошла агрессия, война, это где-то и геноцид в какой-то степени; и те, кто считает, что то, что происходит в Украине – это так называемая «освободительная операция». Таких меньшинство. Я думаю, что Казахстану пора определиться», - заявил Досым Сатпаев.


Источник: MNEWS
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Комментарии ( 6 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 01:05
С его слов, отечественные предприниматели обеспокоены экономической ситуацией и также настаивают на выходе из ЕАЭС.

И что будет дальше? увеличение пошлин и т д на импорт всего? Кто кого тянет, если тут ничего не производится толком. А из Украины сделали мясо, которым решает свои глобальные интересы заокеанская финансовая элита.
 
-1
  • GIBSON.SG
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  • hapiness
 ММА (Посетители) Сегодня, 01:01
Я тоже считаю что статья подлежит удалению.
Являясь рупором группы " некоторые бизнесмены Казахстана" Досым Сатпаев озвучил только мнение 50-150 баев буржуев раскачивая "нашу лодку" Республика Казахстан.
В статье MNEWS нет ничего полезного и осмысленно-связного , а только растерянность и страх бизнес-элиты, тех которые на своих местах оказались ( уже понятно) в силу родственных и коррупционных связей и далеко оторваны как от реальности так и от всего многонационального народа населяющего наш Казахстан ... стыд и позор.

Рыбу ловишь ... нет я рыбу ловлю ... а я думал ты рыбу ловишь.
 
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tolk (Посетители) Вчера, 23:26
Комментарий удален за нарушение правил
 
-2
  • tolk
  • GIBSON.SG
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  • Iron man
  • Модератор 4
  • kolu411
  • ММА
  • StarlightDragon
  • Papirosso
  • master_kz
 hapiness (Посетители) Вчера, 23:12
Комментарии удалены, но и сама статья кажется подлежит удалению. Досым Сатпаев утверждает что те, которые думают что это "освободительная операция» в меньшинство. Откуда это утверждение? В другое время если бы мы решили что пора выходит из всех союзов, другое дело. Это не решительные действие с нашей стороны будут, а обыкновенный трусость.
 
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  • Iron man
 Ирон (Посетители) Вчера, 22:06
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  • Ну Ну
 шевченко (Посетители) Вчера, 21:40
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Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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