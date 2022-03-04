Сейчас лучшее время для покупки или продажи автомобиля

Решение мировых концернов приостановить поставки автомобилей в Россию отразится на Казахстане как в позитивном, так и в негативном плане, считает глава Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов, передает корреспондент Zakon.kz.



Я смотрел перечень организаций, которые вышли из России. Что касается автомобильного рынка, то, скорее всего, будет увеличен импорт брендов, которые не собираются в Казахстане, а именно Volvo, BMW, VW и других производителей. Что касается минусов, то это коснется граждан, большой инфляции. На сегодня мы это уже испытываем, будет увеличение цен, это неизбежно. Потому что поставка ранее была налажена на Россию, а теперь будет перенаправлена в Казахстан. Пойдет поток, вроде как организации поддерживают санкции против России, но им надо продавать, им будет интересен наш рынок. Президент Ассоциации «Общая дорога» Арсен Шакуов



Логистические изменения, по словам эксперта, несильно отразятся на ценах новых автомобилей. Ценники станут больше, но за счет инфляции и изменения курса.



Что касается рынка автомобилей с пробегом, то, как считает эксперт, на нем пока не отмечена приостановка продаж. Шакуов добавил, что изменения курса могут увеличить стоимость новых авто примерно на 15-20%, а на вторичном рынке могут произойти изменения из-за спекулятивных действий.



Это и происходит. Например, возьмем Toyota Camry 40. Некоторые умудряются до 8 млн тенге поднимать цену, но вторичный рынок не зависит от доллара или других факторов. Там уже спекулятивный сценарий влияет. В целом, на 10-15% может стать выше, но не более, так как смысла нет. Арсен Шакуов



Что касается брендов, которые уже открыли производства в Казахстане, то развитие ситуации будет зависеть от них самих, спроса и покупательской способности граждан.



Например, у Hyundai штаб-квартира переехала из России в Казахстан. Соответственно, эта компания уже будет самостоятельно решать, сколько производить на наш рынок, все будет зависеть от потребления, повлияет покупательская способность. А по запчастям и микрочипам, насколько я слышал, заводы работают в полную мер, и это не должно стать причиной для дефицита. Арсен Шакуов



Санкции и изменения цен на импорт могут повлиять и на предпочтения казахстанских автолюбителей. Не все смогут позволить себе приобретать BMW или Toyota и будут искать более дешевую альтернативу, считает эксперт.



Эта тенденция уже идет. Многие любители Toyota Camry 70 пересаживаются на ту же KIA K5. Есть линейка, которая предоставляет альтернативу. При этом человек, который ездит на Camry, не пересядет на Lada, пока эта компания не начнет производить достойную машину бизнес-класса.Президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога»



Минимизировать последствия, по словам Шакуова, может помочь заход новых игроков на рынок Казахстана.



К нам и так входят такие компании, как Hyundai и KIA, соответственно, в позитивной перспективе необходимо пригласить инвесторов из BMW или Mercedes. Нужно доказать мировому бренду, что мы готовы к сотрудничеству, и предоставить хорошие условия для компании. Арсен Шакуов



Эксперт считает, что сейчас самое лучшее время как для покупки нового автомобиля, так и для продажи авто.



Сейчас лучшее время для покупки и продажи автомобиля, потому что неизвестно, что будет с ценами на новые автомобили завтра. Те, кто продаст, несильно потеряют, так как на вторичном рынке цены сильно не изменятся в ближайшее время. Если инфляция закроется и будет много вариантов с льготным кредитованием, то на вторичном рынке цена и вовсе может встать на одном уровне. Какой будет смысл брать старое авто, если есть новое и с льготным кредитованием? В любом случае, это рынок, который то растет, то падает. Если есть покупатель, то можно продать автомобиль, но желательно иметь запасной вариант на приобретение. Глава Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов