"Железный занавес опустился". Российский миллиардер предрек жесточайший экономический кризис

Основатель компании En+ Group Олег Дерипаска заявил, что "железный занавес" между Россией и Западом уже опустился, сообщает Tengrinews.kz.По его словам, Россию ждет жесточайший экономический кризис, который будет продолжаться не менее трех лет."Нас ждет жесточайший экономический кризис. Минимум года на три. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы. Выход из этого кризиса, с учетом накопленного опыта и понимая, что произошло, будет найден. Тем не менее, первый шаг - достижение мира", - сказал российский миллиардер, выступая на экономическом форуме в Красноярске.Бизнесмен считает, что "интересы России в будущем лежат в Азии". "У нас здесь рядом экономика, 18 триллионов в этом году только в Китае. Если вы перебросите все остальные цифры, это больше Европы, гораздо больше... То есть вот эта вот наша упертость на Запад. Ну не хотят они нас, ну надо забыть уже и построить еще одну страну здесь, так сказать, дать возможность ее построить на других условиях", - заявил он.Также Дерипаска призвал поддержать население. "Я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, оно ни в чем не виновато. И наоборот - нужно ослабить этот прессинг, дать ему возможность оглядеться и занять позицию", - сказал бизнесмен.Он добавил, что эффект, который возымели ограничения против Госбанков, можно будет анализировать примерно через три недели.