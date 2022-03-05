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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Великобритания не намерена вводить санкции в отношении Казахстана - МИД

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Великобритания не намерена вводить санкции в отношении Казахстана - МИД
Иллюстративное фото
Великобритания заявила, что не намерена вводить санкции в отношении Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Роман Василенко провел видеовстречу с государственным министром по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании лордом Тариком Ахмадом, а также принял посла Великобритании в Казахстане Кэти Лич.

Собеседники отметили высокий уровень взаимного доверия и широкомасштабного взаимовыгодного сотрудничества, достигнутый за 30 лет дипломатических отношений. Они также обсудили ситуацию в Украине и предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами.

"Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине.

По итогам встреч было подтверждено полное взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем и выражена взаимная готовность к дальнейшему активному и всестороннему развитию двусторонних отношений", - говорится в сообщении МИД.

2 марта первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев сообщал, что посол Великобритании приглашена в МИД для разъяснения заявления о возможных санкциях в отношении Казахстана, прозвучавшего в британском парламенте.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Бродяга (Посетители) Сегодня, 13:04
Orion,
Всё делается искусственно , правительство таким образом наказывает нас за январские события.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 12:51
Тогда почему цены на доллар и евро растут, цены на продукты почему растут как на дрожжах???
Вроде участие в войне не принимаем.
 
 

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