Великобритания не намерена вводить санкции в отношении Казахстана - МИД

Великобритания заявила, что не намерена вводить санкции в отношении Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Роман Василенко провел видеовстречу с государственным министром по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании лордом Тариком Ахмадом, а также принял посла Великобритании в Казахстане Кэти Лич.
Собеседники отметили высокий уровень взаимного доверия и широкомасштабного взаимовыгодного сотрудничества, достигнутый за 30 лет дипломатических отношений. Они также обсудили ситуацию в Украине и предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами.
"Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине.
По итогам встреч было подтверждено полное взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем и выражена взаимная готовность к дальнейшему активному и всестороннему развитию двусторонних отношений", - говорится в сообщении МИД.
2 марта первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев сообщал, что посол Великобритании приглашена в МИД для разъяснения заявления о возможных санкциях в отношении Казахстана, прозвучавшего в британском парламенте.
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