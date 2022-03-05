Нацбанк Казахстана продал полмиллиарда долларов за пять дней

Ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне нестабильной, сообщает пресс-служба Нацбанка Казахстана. Возросшие ожидания по неспособности скорого разрешения конфликта в Европе оказывают разнонаправленный эффект на товарные, валютные и фондовые рынки.
Санкции в отношении международных активов лишили Центробанк РФ возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля. В результате, для стабилизации курса Минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов (Мосбиржа) и глобальный рынок. Котировки между ними различаются. Биржевой курс рубля на Мосбирже, традиционно являющийся основным ориентиром по курсу рубля, 4 марта закрылся на уровне 105 рублей за доллар США.
Рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени отражал фундаментальные факторы.
Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля.
Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник 28 февраля торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили $98,1 млн, или 61,5% от общего объема торгов за день. Со вторника торги проходят в штатном режиме. В связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал $534,3 млн, что составляет 60% от общего объема торгов (на 15:00 по времени Нур-Султана), из которых $414,3 млн составили конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и $120 млн – валютные интервенции.
«Национальный банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках», - заключает финансовый институт.
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