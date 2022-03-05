С восьмого марта российская компания «Аэрофлот» отменяет рейсы в Казахстан из-за «возникновения дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов».



«В связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов, авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает выполнение всех регулярных рейсов в Казахстан с 00:00 часов 8 марта 2022 года по московскому времени», — сказано в сообщении авиакомпании.



Те, кто приобрёл билеты на отменённые рейсы, смогут вернуть их стоимость в месте приобретения. Билеты можно вернуть до конца текущего года. Также есть возможность переоформить поездку на другие даты с сохранением маршрута и без штрафов, сообщает авиакомпания.