Меньше двухсот заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (5 марта) в Казахстане зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 14,

в Алматы - 52,

в Шымкенте - 8,

в Акмолинской области - 6,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 9,

в Атырауской области - 0,

в Восточно-Казахстанской области - 6,

в Жамбылской области - 5,

в Западно-Казахстанской области - 5,

в Карагандинской области - 6,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 9,

в Северо-Казахстанской области - 31,

в Туркестанской области - 0.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.