Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о деятельности акимов. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды "БОРТ N1", передает Tengrinews.kz.
"Токаев подписал важный указ, касающийся деятельности акимов. Детали будут опубликованы завтра в 8 утра на сайте Акорды", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Глава государства высказывался о необходимости бюджетной независимости акимов всех уровней.
"Отдельно хочу остановиться на необходимости дальнейшего повышения бюджетной независимости акимов всех уровней. Ситуация, когда 82 процента регионов дотационные, неправильная. Это особенности нашей методологии, межбюджетных отношений. Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты общего характера и целевые", - говорил Токаев на расширенном заседании правительства.
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