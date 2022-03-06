Обращение казахстанских банков к клиентам

Forbes.kz публикует текст обращения казахстанских банков к клиентам в полном объеме.
«6 марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности в России.
Решение международных платежных систем вступит с силу 10 марта. В результате,в России не будут работать карты иностранных банков. А карты российских банков не будут работать за пределами России.
Соответственно, на территории России казахстанцы не смогут использовать казахстанские карты. Владельцы карт российских банков не смогут использовать их на территории Казахстана. Казахстанцам, у которых есть карты «СберБанк Казахстан» и «Альфа-Банк Казахстан», операции доступны на территории РК и за рубежом, за исключением РФ.
Это решение касается только использования карт в России и владельцев российских карт. Казахстанские карты на территории Казахстана и любой другой страны, кроме России, продолжают работать без ограничений.
Казахстанцам, которые находятся в России, необходимо запастись наличными или перевести деньги на карты российских банков для расчетов внутри России.
Ограничения касаются только карт с платежными системами Visa и MasterCard, платежные системы UnionРay и "Мир" продолжают работать в штатном режиме», – говорится в обращении.
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