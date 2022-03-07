Президент Токаев поздравил женщин с 8 Марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем. Сообщение опубликовано на сайте Akorda.kz, передает Tengrinews.kz.



"От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный весенний праздник стал олицетворением красоты, добра и любви. Наша пословица: "Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді" - имеет глубокое символическое значение", - написал Глава государства.



Президент сообщил, что в Казахстане созданы все условия для самореализации женщин, которые находят свое призвание в образовании и здравоохранении, в культуре и спорте, на производстве и в правоохранительной сфере.



"Наши женщины занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, добиваются успехов в бизнесе. Неуклонно возрастает их участие в общественной и политической жизни. Неоценима роль матери в воспитании подрастающего поколения. Этот благородный труд заслуживает искреннего уважения. В любом деле женщины проявляют профессионализм и ответственность, на любом поприще способствуют укреплению гармонии, мира и взаимопонимания", - говорится в сообщении.



Президент добавил, что Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований.



"Уверен, созидательная энергия женщин нашей страны станет мощной движущей силой Нового Казахстана! Желаю каждой из вас, дорогие женщины, здоровья, счастья и благополучия", - заключил Токаев.