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Президент Токаев поздравил женщин с 8 Марта

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 08:00
Президент Токаев поздравил женщин с 8 Марта
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем. Сообщение опубликовано на сайте Akorda.kz, передает Tengrinews.kz.

"От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный весенний праздник стал олицетворением красоты, добра и любви. Наша пословица: "Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді" - имеет глубокое символическое значение", - написал Глава государства.

Президент сообщил, что в Казахстане созданы все условия для самореализации женщин, которые находят свое призвание в образовании и здравоохранении, в культуре и спорте, на производстве и в правоохранительной сфере.

"Наши женщины занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, добиваются успехов в бизнесе. Неуклонно возрастает их участие в общественной и политической жизни. Неоценима роль матери в воспитании подрастающего поколения. Этот благородный труд заслуживает искреннего уважения. В любом деле женщины проявляют профессионализм и ответственность, на любом поприще способствуют укреплению гармонии, мира и взаимопонимания", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований.

"Уверен, созидательная энергия женщин нашей страны станет мощной движущей силой Нового Казахстана! Желаю каждой из вас, дорогие женщины, здоровья, счастья и благополучия", - заключил Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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