Похитители табличек с аллеи Героев задержаны в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции города.
Известно, что заявление о краже 2 букв и 13 табличек с тумбы Аллеи Героев в парке имени 28 гвардейцев – панфиловцев в полицию поступило 4 марта этого года. Уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 188 УК "Кража чужого имущества" и статье 294 УК "Вандализм".
"С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. Похитители были установлены сразу же. Также в кратчайшие сроки удалось установить автомашину, на которой они передвигались. Подозреваемых – трое, 1996 и 1997 годов рождения. Они – жители одного из поселков Енбекшиказахского района, Алматинской области.
Злоумышленники задержаны и взяты под стражу. Они признались, что украли чугунные таблички и буквы из латуни, с целью дальнейшей их продажи в пункт приема. Оперативным путем мы отследили маршрут сбыта похищенного имущества и установили еще трех фигурантов, причастных к скупке краденого. Они тоже являются жителями этого же села. Конечная точка – пункт приема металла по улице Бекмаханова, в Турксибском районе Алматы. Буквы и таблички с Аллеи Героев готовили на сплав", - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
Как добавили в ведомстве, вещественные доказательства изъяты. Их общий вес составил 44,5 килограмма латуни. В отношении скупщиков зарегистрировано уголовное дело по факту приобретения имущество заведомо добытого преступным путем. Они тоже водворены в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев пострадал от рук вандалов в Алматы.
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