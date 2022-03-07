«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Марта
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 503.3 KZT
  • €1 = 549.91 KZT
  • 1 RUB = 4.16 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Курс рубля упал до исторических минимумов

Просмотров:2105 Опубликовано: Вчера, 16:30
Курс рубля упал до исторических минимумов
Фото из открытых источников
Курсы доллара и евро к рублю на рынке Forex подскочили до исторических максимумов, свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на 12.23 часов (по времени Москвы) курс евро к рублю поднимался примерно на 20,4 процента относительно пятницы, до 143,37 рубля за евро. Курс доллара вырос на 27 процентов - до 133 рублей за доллар. При это на торгах чуть ранее евро достигал максимума в 145,869 рубля, доллар - в 140,2547 рубля", - сообщает агентство.

По решению Банка России, валютные торги на Московской бирже в понедельник не проводятся.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отреагировал на новый пакет экономических санкций Запада. 28 февраля он собрал совещание по экономическим вопросам, по итогам которого подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций"


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • StarlightDragon
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Sir S (Посетители) Сегодня, 01:34
Самое обидное это то что нефть по 139$ за бочку, а доллар уже 517 тенге. Как так? Слишком мы зависимы от северного соседа.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Daulet201999
  • tolk
  • arsenal
  • StarlightDragon
 TU-154 (Посетители) Вчера, 18:48
Ну с рублём то всё понятно. Россия напала на Украину. А теньгушка то что померла, выше 500 тенге за зелёный - позор
 
-3
  • leo529
  • GIBSON.SG
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Жанар
  • Daulet201999
  • StarlightDragon
 Дизель (Посетители) Вчера, 16:38
Курс рубля упал до исторических минимумов.

Можно подумать ЧТО!, теньге имеет "высокий", курс перед другими валютами, а так же к рублю, съехал с пяти...

Курсы валют
в банках Актау
$1 = 503.3 KZT
€1 = 549.91 KZT
1 RUB = 4.16 KZT

Путин решил раскулачить Российских барыг в пользу государства, а в РК, ЭТО!,только на словах второй месяц...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика