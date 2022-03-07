Курс рубля упал до исторических минимумов.

Курсы доллара и евро к рублю на рынке Forex подскочили до исторических максимумов, свидетельствуют данные агентства Bloomberg, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"По состоянию на 12.23 часов (по времени Москвы) курс евро к рублю поднимался примерно на 20,4 процента относительно пятницы, до 143,37 рубля за евро. Курс доллара вырос на 27 процентов - до 133 рублей за доллар. При это на торгах чуть ранее евро достигал максимума в 145,869 рубля, доллар - в 140,2547 рубля", - сообщает агентство.
По решению Банка России, валютные торги на Московской бирже в понедельник не проводятся.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отреагировал на новый пакет экономических санкций Запада. 28 февраля он собрал совещание по экономическим вопросам, по итогам которого подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций"
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