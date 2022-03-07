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Врач предупредила об опасности частого употребления дистиллированной воды

Просмотров:765 Опубликовано: Вчера, 18:13
Врач предупредила об опасности частого употребления дистиллированной воды
Фото из открытых источников
Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева предупредила о том, что не стоит регулярно пить дистиллированную воду. По ее словам, это может быть опасно для здоровья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Медик Форум".

Специалист отметила, что при частом употреблении дистиллированной воды, в которой не содержится минеральных солей, нарушается кислотно-щелочной баланс. Кроме того, среди возможных последствий она назвала нарушение баланса веществ, остеопороз, а также витаминную или минеральную недостаточность.

"Такая вода может вымыть из организма соли, минералы, кальций, фосфор, калий, железо и медь. В связи с этим могут пострадать почки, зубная эмаль, мышечная ткань сердца, костная ткань", - заявила гастроэнтеролог.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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tolk (Посетители) Вчера, 19:22
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