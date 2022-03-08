«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Марта
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 503.3 KZT
  • €1 = 549.91 KZT
  • 1 RUB = 4.16 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Хотят объявить президентом Украины". Самолет Януковича заметили в Минске

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 08:09
"Хотят объявить президентом Украины". Самолет Януковича заметили в Минске
Фото РИА Новости
В понедельник, 7 марта, самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича вылетел из Москвы и приземлился в Минске. Позже вечером этого же дня борт вылетел из Минска. Об этом стало известно "Украинской правде", сообщает Tengrinews.kz.

Согласно предоставленной изданию информации о перелетах борта Януковича, самолет экс-президента несколько раз в неделю летал по России и затем приземлился в Беларуси: из Москвы в Оренбург, Оренбург - Москва, Москва - Мурманск, Мурманск - Сочи, Сочи - Москва, Москва - Сочи, Москва - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Москва и Москва - Минск.





"Хотят объявить президентом Украины". Самолет Януковича заметили в Минске


Ранее в украинских СМИ появлялась информация о том, что Россия хочет объявить Януковича "президентом Украины".

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров призвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского передать власть "легитимному" главе государства Виктору Януковичу. Кадыров отметил, что в этом случае останутся шансы "хотя бы отчасти искупить вину".

Похожие призывы прозвучали и от депутатов в России и Украине.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика