"Хотят объявить президентом Украины". Самолет Януковича заметили в Минске

В понедельник, 7 марта, самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича вылетел из Москвы и приземлился в Минске. Позже вечером этого же дня борт вылетел из Минска. Об этом стало известно "Украинской правде", сообщает Tengrinews.kz.Согласно предоставленной изданию информации о перелетах борта Януковича, самолет экс-президента несколько раз в неделю летал по России и затем приземлился в Беларуси: из Москвы в Оренбург, Оренбург - Москва, Москва - Мурманск, Мурманск - Сочи, Сочи - Москва, Москва - Сочи, Москва - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Москва и Москва - Минск.Ранее в украинских СМИ появлялась информация о том, что Россия хочет объявить Януковича "президентом Украины".На днях глава Чечни Рамзан Кадыров призвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского передать власть "легитимному" главе государства Виктору Януковичу. Кадыров отметил, что в этом случае останутся шансы "хотя бы отчасти искупить вину".Похожие призывы прозвучали и от депутатов в России и Украине.