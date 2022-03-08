Янукович обратился к Зеленскому

Владимир Зеленский (слева) и Виктор Янукович (справа). Коллаж с сайта 24tv.ua Владимир Зеленский (слева) и Виктор Янукович (справа). Коллаж с сайта 24tv.ua



Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой остановить кровопролитие, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам Януковича, мирное соглашение ждут все стороны конфликта.



"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе", - говорится в обращении экс-президента.



Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.



Четвертый раунд переговоров пройдет в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации Москвы Леонид Слуцкий.



Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.