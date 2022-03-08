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Названы самые загрязненные районы казахстанских городов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:04
Названы самые загрязненные районы казахстанских городов
Фото из открытых источников
В "Казгидромете" назвали самые загрязненные районы казахстанских городов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Специалисты с 1 по 7 марта этого года измеряли качество атмосферного воздуха в крупных городах страны. За этот период были зарегистрированы следующие показания:

- в Нур-Султане 786 раз превышались предельно-допустимые концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Байтурсынова;
- в Алматы 367 раз зафиксировали превышение ПДК, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе;
- в Атырау было зафиксировано 42 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, дом 3;
- в Караганде было зафиксировано 809 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск);
- в Жезказгане было зафиксировано 178 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М.Жамиля, дом 4В;
- в Усть-Каменогорске было зафиксировано 16 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Питерских-Коммунаров; в Павлодаре было зафиксировано три случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Каз.Правды;
- в Шымкенте было зафиксировано 98 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Нурсат;
- в Актобе было зафиксировано 30 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Рыскулова;
- в Кызылорде было зафиксировано 10 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Берденова.

"Случаев экстремально-высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ. На графиках представлена информация о среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ по городам", - сообщили в Казгидромете.


Источник: Tengrinews.kz
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