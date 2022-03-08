Названы самые загрязненные районы казахстанских городов

В "Казгидромете" назвали самые загрязненные районы казахстанских городов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Специалисты с 1 по 7 марта этого года измеряли качество атмосферного воздуха в крупных городах страны. За этот период были зарегистрированы следующие показания:



- в Нур-Султане 786 раз превышались предельно-допустимые концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Байтурсынова;

- в Алматы 367 раз зафиксировали превышение ПДК, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе;

- в Атырау было зафиксировано 42 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, дом 3;

- в Караганде было зафиксировано 809 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск);

- в Жезказгане было зафиксировано 178 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М.Жамиля, дом 4В;

- в Усть-Каменогорске было зафиксировано 16 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Питерских-Коммунаров; в Павлодаре было зафиксировано три случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Каз.Правды;

- в Шымкенте было зафиксировано 98 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Нурсат;

- в Актобе было зафиксировано 30 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Рыскулова;

- в Кызылорде было зафиксировано 10 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Берденова.



"Случаев экстремально-высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ. На графиках представлена информация о среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ по городам", - сообщили в Казгидромете.