Названы самые загрязненные районы казахстанских городов

В "Казгидромете" назвали самые загрязненные районы казахстанских городов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Специалисты с 1 по 7 марта этого года измеряли качество атмосферного воздуха в крупных городах страны. За этот период были зарегистрированы следующие показания:
- в Нур-Султане 786 раз превышались предельно-допустимые концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Байтурсынова; - в Алматы 367 раз зафиксировали превышение ПДК, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе; - в Атырау было зафиксировано 42 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, дом 3; - в Караганде было зафиксировано 809 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск); - в Жезказгане было зафиксировано 178 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М.Жамиля, дом 4В; - в Усть-Каменогорске было зафиксировано 16 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Питерских-Коммунаров; в Павлодаре было зафиксировано три случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Каз.Правды; - в Шымкенте было зафиксировано 98 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Нурсат; - в Актобе было зафиксировано 30 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Рыскулова; - в Кызылорде было зафиксировано 10 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Берденова.
"Случаев экстремально-высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ. На графиках представлена информация о среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ по городам", - сообщили в Казгидромете.
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