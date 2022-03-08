Сколько получит казахстанец за первую медаль Паралимпиады-2022

Казахстанский биатлонист Александр Герлиц за бронзовую медаль на Паралимпиаде-2022 в Пекине получит почти 38 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Герлиц стал третьим в забеге на десять километров, уступив Марку Арендцу из Канады и украинцу Григорию Вовчинскому.



Таким образом, казахстанец получит 75 тысяч долларов, или около 37 миллионов 700 тысяч тенге призовых из госбюджета.



Выплаты призерам летних и зимних Олимпиад регулируются постановлением правительства от 19 декабря 2014 года. За золото спортсмен получает 250 тысяч долларов, за серебро - 150 тысяч, а за бронзу - 75 тысяч. Также премиальные полагаются казахстанцам, занявшим четвертое, пятое и шестое места - по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.