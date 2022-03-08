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Никто из Голливуда официально не объявлял санкции Казахстану - Госцентр

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Никто из Голливуда официально не объявлял санкции Казахстану - Госцентр
Фото из открытых источников
В Голливуде пока официально не объявляли санкции Казахстану. Об этом заявил заместитель председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Бауржан Шукенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам спикера, Голливудские киностудии еще не заявляли о намерении приостановить прокат своих фильмов в Казахстане.

"Казахстану никто из голливудских компаний санкции не объявлял. То есть, официально еще никто не заявлял, что не дадут нам прокатывать в казахстанских кинотеатрах голливудские фильмы. И никто даже не планирует не давать фильмы в Казахстан", - сказал Шукенов.

Он также высказался о заявлении главы сети кинотеатров Kinopark и Kinoplexx Theatres Алмаза Мендыбаева. Последний ранее сообщил, что с 1 апреля кинотеатры этой сети закроются, "потому что зарубежные компании отказываются предоставлять фильмы".

"Пока для закрытия казахстанских кинотеатров нет никаких объективных причин. Но я не знаю, чем вызвано заявление о закрытии сети Kinopark. Мне кажется, там больше внутренние причины, чем внешние", - добавил Шукенов.

Ранее 7 марта стало известно, что сеть кинотеатров Kinopark и Kinoplexx Theatres закроются с 1 апреля этого года.


Источник: Tengrinews.kz
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