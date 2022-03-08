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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цены на бензин в США преодолели исторический максимум

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Цены на бензин в США преодолели исторический максимум
Фото: Mike Segar / Reuters
В Соединенных Штатах цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на автомобильную ассоциацию.

Повышение цен произошло на фоне сообщений о возможном запрете на импорт российской нефти, который Вашингтон, по сообщениям источников, собирается одобрить во вторник. Ранее концерн Shell объявил о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России.

Согласно обновленному рабочему графику президента США Джо Байдена, тот объявит о новых санкциях против России «из-за неспровоцированной и необъявленной войны против Украины» 8 марта в 18:45 по московскому времени.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • Daulet201999
 Ксандер (Посетители) Сегодня, 19:55
Средний житель США может на свою зарплату купить достаточно бензина. Точно больше, чем в России или у нас.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 19:45
Зачетно
 
 

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