США запретили импорт энергоносителей из России

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт энергоносителей из России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Глава Белого дома отметил, что это решение было поддержано обеими партиями. Он также подчеркнул, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.



Тем временем цены на бензин в США 8 марта преодолели исторический максимум. Стоимость галлона (3,785 литра) достигла 4,17 долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на моторное топливо.



"Самый высокий уровень средней цены на бензин - 4,173 долларов, он установлен 8 марта 2022 года", - отмечается на сайте.



Прежний рекорд составлял 4,11 долларов за галлон, он был установлен в июле 2008 года.