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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В сенате США признали существование в Украине биологических лабораторий

Просмотров:562 Опубликовано: Сегодня, 09:09
В сенате США признали существование в Украине биологических лабораторий
Фото: Reuters
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса Соединенных Штатов заявила, что в Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Нуланд, США пытаются не допустить перехода объектов под контроль российской армии.

"В Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся", - сказала Нуланд.

На вопрос, будет ли ответственность за какой-либо инцидент в Украине, связанный с биологическим или химическим оружием, нести Россия, Нуланд ответила утвердительно.

Ряд СМИ сообщали 7 марта, что в Минобороны России рассказали о формировании в Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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  • синдбад
 Земляк (Посетители) Сегодня, 11:46
Вот откуда ковид появился!!!!!!!!!!!. В России рассекретили документы о разработке биологического оружия на Украине. Мировой скандал. Возбудители оспы чумы малярии. В Казахстане тоже такая лаборатория есть. Любая утечка и все пипец. Америкосы ведь у себя в стране такии испытания не проводят. Все понимают что это опасно.
 
 

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