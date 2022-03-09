В сенате США признали существование в Украине биологических лабораторий

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса Соединенных Штатов заявила, что в Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам Нуланд, США пытаются не допустить перехода объектов под контроль российской армии.



"В Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся", - сказала Нуланд.



На вопрос, будет ли ответственность за какой-либо инцидент в Украине, связанный с биологическим или химическим оружием, нести Россия, Нуланд ответила утвердительно.



Ряд СМИ сообщали 7 марта, что в Минобороны России рассказали о формировании в Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Их можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Заказчиком проводимых работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.