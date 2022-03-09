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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мировые цены на нефть растут

Просмотров:495 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Мировые цены на нефть растут
Иллюстративное фото
Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По состоянию на 08.57 по времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на марку Brent выросла на 6,266 процента, до 130,93 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,461 процента, до 125,92 доллара.

Отметим, что мировые цены на нефть растут после того, как президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт энергоносителей из России. Глава Белого дома отметил, что это решение было поддержано обеими партиями. Он также подчеркнул, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:54
ну теперь то точно заживем!!! podmig
 
 

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