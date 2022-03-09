Цена на нефть марки Brent превысила 130 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По состоянию на 08.57 по времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на марку Brent выросла на 6,266 процента, до 130,93 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,461 процента, до 125,92 доллара.



Отметим, что мировые цены на нефть растут после того, как президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт энергоносителей из России. Глава Белого дома отметил, что это решение было поддержано обеими партиями. Он также подчеркнул, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.