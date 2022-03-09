В казахстанских магазинах бытовой техники покупают все подряд, невзирая на цены

О том, что происходит в казахстанских магазинах, торгующих товарами категории «все для дома», корреспонденту медиа-портала Caravan.kz рассказал старший-менеджер одной из крупнейших торговых сетей Алматы по продаже бытовой техники Рустем.



- Повысились ли цены на вашу продукцию в последнее время?



- Разумеется. Когда растет курс доллара и евро, то цены всегда растут. Политика ли тут причиной или что-то другое, не имеет значения. Ведь мы торгуем импортными товарами, которые закупаются на валюту. Когда в мире было все спокойно, цены сильно не поднимались, но валютный курс вырос, потому что, к примеру, пришлось резко расплачиваться по госдолгам, у нас цены тоже росли.



- Цены выросли, а спрос?



- Несмотря на удорожание товаров, у нас сейчас повысился спрос. Покупают все подряд. Я даже не смогу назвать более популярную категорию товаров. Если, к примеру, дорогие ноутбуки прежде не раскупались, как горячие пирожки, то сейчас и они в списке хорошо продаваемых товаров. Не говоря уж о всегда популярных стиральных машинках или холодильниках. Берут буквально все на фоне ожидания еще большего роста цен.



- Вы предварили мой вопрос. Ожидается ли дальнейшее подорожание?



- Думаю, что да. Будь то из-за роста валютного курса или из-за сокращения поставок товаров, что тоже вполне вероятно. Или из-за удорожания логистики - не имеет значения. Но остается надеяться, что этого не произойдет. Ведь население в условиях кризиса не богатеет. И мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы товары не дорожали. Ведь, чем доступнее товары по цене, тем они быстрее продаются, и у нас увеличивается товарооборот и объем выручки соответственно. Звучит нелогично, но рост цен нам невыгоден.



- Ассортимент, по-вашему, не уменьшится?



- Надеемся, что нет. Но разве сегодня можно об этом сказать точно? Разумеется, мы будем стараться сохранить ассортимент по всем линейкам товаров, ведь наши клиенты различаются и по достатку, и по требованиям к качеству и технологической продвинутости товара. Некоторые небогатые люди берут кредит и покупают довольно дорогую технику и наоборот. То есть люди с высоким достатком не считают обязательным покупать самую навороченную стиралку или что-то еще. И покупают товар из средней ценовой категории. А удастся ли сохранить ассортимент, пока неизвестно, - подытожил Рустем.



Судя по ценам в торговом зале, ясно, что по сравнению с ситуацией перед Новым годом, то есть в декабре 2022-го, повышение, к примеру, по холодильникам и стиральным машинам получилось в размере около 15-20 процентов. На некоторые категории - и до 30 процентов. А с учетом дальнейшей неизвестности понятно, почему раскупаются и так недешевые товары. Люди опасаются, что в скором будущем обычная бытовая техника станет им просто не по карману, так как роста зарплат, увы, не наблюдается.