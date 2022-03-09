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"Общество ждёт ответы на вопросы по январским событиям"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:14
"Общество ждёт ответы на вопросы по январским событиям"
Январский бунт
Председатель мажилиса, который ранее сам объяснял журналистам, почему затянуто расследование, поддержал инициативу депутатов.

Депутаты настаивают на личном присутствии руководителей силовых структур в мажилисе для ответов на вопросы о расследовании массовых беспорядков в январе.

"С тех событий прошло около двух месяцев. Недавно наши коллеги побывали в разных регионах страны и увидели своими глазами имеющиеся проблемы. И на этих встречах со стороны общества, со стороны активистов, представителей СМИ задавались вопросы, когда будет дана правовая оценка январским событиям", – сказал депутат Жанарбек Ашимжанов в своём запросе на имя генпрокурора.

Он отметил, что депутаты не имеют права вмешиваться в уголовные дела и давать какую-либо оценку. Но, тем не менее, задача депутатов – донести до соответствующих госструктур пожелания и требования избирателей. Во время рабочих поездок, по его словам, он встретился с родственниками и самими задержанными в Алматинской области. Они рассказали депутатам о пытках в СИЗО.

"Когда нет официальной информации, преобладают додумывания и придумывания, распространяются различные слухи. Есть силы, внутренние и внешние, которые пользуются этим. Мы понимаем, что расследование идёт своим чередом, есть определенные процедуры, но почему нет возможности получить из первоисточника официальную информацию?" – возмутился Жанарбек Ашимжанов.

Депутат заявил, что нужно получить ответы, когда закончится расследование январских событий, как обстоят дела с задержанными, как соблюдаются их права, что происходило в январе.

"Должны быть предоставлены открытые, чёткие, исчерпывающие ответы на эти вопросы. Соответствующие силовые структуры, руководители госорганов должны прийти в мажилис и дать ответы на эти вопросы", – заключил Жанарбек Ашимжанов.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что депутаты действительно не могут вмешиваться в ход следствия, особенно в засекреченные дела.

"Но общество ждёт ответы на вопросы по январским событиям. Будет правильно заслушать информацию руководителей силовых структур. У нас в законодательстве предусмотрена возможность, чтобы на пленарном заседании мажилиса руководители госорганов дали устный ответ на депутатский запрос. Поэтому руководителю аппарата и соответствующему комитету поручаю организовать данный вопрос", – сказал Ерлан Кошанов.

2 марта спикер мажилиса объяснил, почему расследование по январским событиям длится долго.

"Всего полтора-два месяца прошло. Но это же масштабный теракт, тысячи людей участвовали. Это надо всё доказывать скрупулёзно. Чтобы обвинить человека, надо собрать все доказательства. Это очень большая работа, я не думаю, что это быстро закончится. Это моё мнение", – заявил председатель нижней палаты парламента.


Источник: informburo.kz
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