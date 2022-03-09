Председатель мажилиса, который ранее сам объяснял журналистам, почему затянуто расследование, поддержал инициативу депутатов.
Депутаты настаивают на личном присутствии руководителей силовых структур в мажилисе для ответов на вопросы о расследовании массовых беспорядков в январе.
"С тех событий прошло около двух месяцев. Недавно наши коллеги побывали в разных регионах страны и увидели своими глазами имеющиеся проблемы. И на этих встречах со стороны общества, со стороны активистов, представителей СМИ задавались вопросы, когда будет дана правовая оценка январским событиям", – сказал депутат Жанарбек Ашимжанов в своём запросе на имя генпрокурора.
Он отметил, что депутаты не имеют права вмешиваться в уголовные дела и давать какую-либо оценку. Но, тем не менее, задача депутатов – донести до соответствующих госструктур пожелания и требования избирателей. Во время рабочих поездок, по его словам, он встретился с родственниками и самими задержанными в Алматинской области. Они рассказали депутатам о пытках в СИЗО.
"Когда нет официальной информации, преобладают додумывания и придумывания, распространяются различные слухи. Есть силы, внутренние и внешние, которые пользуются этим. Мы понимаем, что расследование идёт своим чередом, есть определенные процедуры, но почему нет возможности получить из первоисточника официальную информацию?" – возмутился Жанарбек Ашимжанов.
Депутат заявил, что нужно получить ответы, когда закончится расследование январских событий, как обстоят дела с задержанными, как соблюдаются их права, что происходило в январе.
"Должны быть предоставлены открытые, чёткие, исчерпывающие ответы на эти вопросы. Соответствующие силовые структуры, руководители госорганов должны прийти в мажилис и дать ответы на эти вопросы", – заключил Жанарбек Ашимжанов.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что депутаты действительно не могут вмешиваться в ход следствия, особенно в засекреченные дела.
"Но общество ждёт ответы на вопросы по январским событиям. Будет правильно заслушать информацию руководителей силовых структур. У нас в законодательстве предусмотрена возможность, чтобы на пленарном заседании мажилиса руководители госорганов дали устный ответ на депутатский запрос. Поэтому руководителю аппарата и соответствующему комитету поручаю организовать данный вопрос", – сказал Ерлан Кошанов.
2 марта спикер мажилиса объяснил, почему расследование по январским событиям длится долго.
"Всего полтора-два месяца прошло. Но это же масштабный теракт, тысячи людей участвовали. Это надо всё доказывать скрупулёзно. Чтобы обвинить человека, надо собрать все доказательства. Это очень большая работа, я не думаю, что это быстро закончится. Это моё мнение", – заявил председатель нижней палаты парламента.
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